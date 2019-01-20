TFF 2.Lig: Gümüşhanespor: 0 - Bayrampaşa: 1
TFF 2.lig Beyaz grupta mücadele eden Gümüşhanespor, ikinci devrenin ilk maçında sahasında konuk ettiği Bayrampaşa’ya 1-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Mehmet Akıncık xx, Çağlar Öztürk xx
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Muharrem Doğan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Musa Sinan Yılmazer xx, Kadir Ari xx, Ahmet Güven xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Murat Kayalı xx (Hüseyin Altuğ Taş dk.56 xx), Burak Sarı xx (Hasan Kaşıkara dk.79 xx), Sancar Yıldırım xx (Tugay Adamcıl dk.56 xx), Mehmet Cansın Çiçek xx
Yedekler: Mesut Balkan, Burak Demireğen, Muharrem Efe, Raif Gündoğdu
Teknik Direktör: Metin İlhan
Bayrampaşa: Veysel Sapan xx, Güray Fırat xx, Gürcan Gözüm xx, İbrahim Can Köse xx, Tufan Zahid Arslan xx (Tahir Kurtuluş dk.70 xx), Evren Kilarcı xx, Gökay İravul xx (Ömer Can Öndaş dk.90 ?), Semih Durmuş xx, Hamit Yıldırım xx (Ardahan Gündoğdu dk. 85 ?), Fatih Kara xx, Ali Kuleli xx
Yedekler: Sercan Çobanoğlu, Süleyman Selak, Hakan Yücel, Serhat Yazgan
Teknik Direktör: Zafer Turan
Gol: Güray Fırat (dk. 16) (Bayrampaşa)
Sarı Kartlar: Burak Sarı, Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor), Güray Fırat, Veysel Sapan (Bayrampaşa)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!