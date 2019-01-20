20 Ocak 2019, Pazar

TFF 2. LİG

TFF 2.Lig: Gümüşhanespor: 0 - Bayrampaşa: 1

Bayrampaşa Gümüşhaneyi tek golle geçti
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 20.01.2019

2.lig Beyaz grupta mücadele eden Gümüşhanespor, ikinci devrenin ilk maçında sahasında konuk ettiği ’ya 1-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Mehmet Akıncık xx, Çağlar Öztürk xx

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Muharrem Doğan xx, xx, xx, Kadir Ari xx, Ahmet Güven xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Murat Kayalı xx (Hüseyin Altuğ Taş dk.56 xx), xx (Hasan Kaşıkara dk.79 xx), Sancar Yıldırım xx (Tugay Adamcıl dk.56 xx), Mehmet Cansın Çiçek xx

Yedekler: Mesut Balkan, Burak Demireğen, Muharrem Efe, Raif Gündoğdu

Teknik Direktör: Metin İlhan

: Veysel Sapan xx, xx, Gürcan Gözüm xx, İbrahim Can Köse xx, Tufan Zahid Arslan xx (Tahir Kurtuluş dk.70 xx), Evren Kilarcı xx, xx (Ömer Can Öndaş dk.90 ?), Semih Durmuş xx, Hamit Yıldırım xx (Ardahan Gündoğdu dk. 85 ?), Fatih Kara xx, Ali Kuleli xx

Yedekler: Sercan Çobanoğlu, Süleyman Selak, Hakan Yücel, Serhat Yazgan

Teknik Direktör: Zafer Turan

Gol: Güray Fırat (dk. 16) (Bayrampaşa)

Sarı Kartlar: Burak Sarı, Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor), Güray Fırat, Veysel Sapan (Bayrampaşa)

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