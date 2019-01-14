15 Ocak 2019, Salı

TFF 2. LİG

Aytaç Sulu: “Şampiyonluk yaşamak için geldim”

Aytaç Sulu: “Şampiyonluk yaşamak için geldim”
TFF 2. LİG
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Yılport ’un ’nın Darmstadt 98 takımından ettiği , takıma şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.

Yeni , takıma katıldığı için heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti. Sulu, "Şu anda büyük bir heyecan yaşıyorum. Burada olduğum için mutluyum. Büyük bir projeye geldim. Hep beraber bu projeyi gerçekleştireceğiz. İnşallah Yılport 'a şampiyonluk getireceğiz" dedi.
Eski takımı Darmstadt 98'in kendisi için hazırladığı veda klibini de izlediğini belirten Aytaç Sulu, "Her tarafı memnun edemem. Bir taraf üzülecek, bir taraf sevinecek. da böyle bir şey. Ben daha güzel bir yol ve daha güzel bir proje seçtim. Darmstadt'tan da onun için ayrıldım. Darmstadt'ta da bu projeyi birkaç yıl önce yapmıştık. Bunu bir daha denemek istedim. Bunu burada denemek istiyorum ve inşallah başaracağız" diye konuştu.
Annesinin de Samsun'da büyüdüğünü ifade eden Aytaç Sulu, "Annem 'nun Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı ama Samsun'da büyümüş. Babam da İstanbullu. Samsun'da çok sayıda arkadaşlarım ve akrabalarım var. Samsun, annemin memleketi. İnşallah Samsun bana hayırlı gelir ve annemin yüzünü güldürürüm" şeklinde konuştu.

Taraftara da mesaj veren Aytaç Sulu şunları söyledi:

"Sosyal medyadan taraftarlar bana ulaşıyor. Çok sayıda mesaj alıyorum ama hepsine cevap veremiyorum. Böyle büyük bir camianın büyük taraftarı olur. Arkadaşlarımdan Samsunspor taraftarının müthiş olduğunu duydum. Taraftarımız bizi tribünlerde desteklesin. Onlar tribünde işlerini yapacak, bizde sahada işimizi yerine getirerek projeyi gerçekleştireceğiz."

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