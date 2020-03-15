TFF 2. Lig: Samsunspor 2-1 Kömürspor | MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Samsunspor, sahasında Kömürspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 12. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller İlyas Kubilay Yavuz ve Gökhan Alsan'dan (p) gelirken, Konuk takımın tek golünü Mehmet Gürkan Öztürk kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında lider Samsunspor, 19 Mayıs Stadyumu'nda Kömürspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini 48. dakikada İlyas Kubilay Yavuz ve 67. dakikada Gökhan Alsan'ın (p) golleriyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kömürspor'un tek golü ise 70. dakikada Mehmet Gürkan Yavuz'dan geldi.

Samsunspor bu sonuça puanını 73'e yükselterek en yakın rakibi Manisa BBSK'nın 10 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Kömürspor ise 36 puanla 10. sırada kaldı.

TFF 1. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Samsunspor, 22 Mart Pazar saat 15.00'te Hacettepe deplasmanına konuk olacak. Kömürspor ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Anadolu Selçukspor'u ağırlayacak.

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