15 Mart 2020, Pazar

TFF 2. LİG

TFF 2. Lig: Samsunspor 2-1 Kömürspor | MAÇ SONUCU

Samsunspor liderliğini sürdürdü
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 15.03.2020

2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında , sahasında Kömürspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 12. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. ekibine galibiyeti getiren goller ve 'dan (p) gelirken, Konuk takımın tek golünü Öztürk kaydetti.

2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında lider , 19 Mayıs Stadyumu'nda Kömürspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini 48. dakikada ve 67. dakikada 'ın (p) golleriyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kömürspor'un tek golü ise 70. dakikada Yavuz'dan geldi.

Samsunspor bu sonuça puanını 73'e yükselterek en yakın rakibi BBSK'nın 10 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Kömürspor ise 36 puanla 10. sırada kaldı.

TFF 1. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Samsunspor, 22 Mart Pazar saat 15.00'te Hacettepe deplasmanına konuk olacak. Kömürspor ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Anadolu Selçukspor'u ağırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 2. LİG HABERLERİ
Dağları tribün yaptılar Dağları tribün yaptılar
Ertuğrul Sağlam: Türk futboluna damga vurmak istiyoruz Ertuğrul Sağlam: Türk futboluna damga vurmak istiyoruz
Bodrumspor Tarık Daşgün ile gülüyor! Bodrumspor Tarık Daşgün ile gülüyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör