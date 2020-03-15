15 Mart 2020, Pazar

TFF 2. LİG

Dağları tribün yaptılar

Dağları tribün yaptılar
TFF 2. LİG
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020

2. Lig 'un 28. haftasında ile maçını taraftarlar korona virüs nedeniyle seyirci yasağına rağmen dağ yamacından izledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararının ardından , sahasında 'u konuk etti. Yasak nedeniyle stadyumun dağ tarafındaki boşlukları ve kayalıkların üzerini doldurarak takımını destekleyen yaklaşık 100 Gümüşhanespor taraftarı havanın güzel olmasından da faydalanarak müsabakayı izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

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