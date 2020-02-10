10 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan 9 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda GMG Kırklarelispor'u konuk edecek. Kırklareli'de oynanan ilk maçta rakibini 3-0 yenerek tur için büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini bir kez daha mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlediği ve Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor 11'inden tam 9 değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 22:17 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 22:25
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Ersun Yanal'dan 9 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 11 Şubat Salı saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

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Ersun Yanal'dan 9 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i

Kırklareli ekibiyle oynanacak mücadelenin hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdüren sarı-lacivertliler antrenmanı, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maç, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

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Ersun Yanal'dan 9 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i

Sarı lacivertli takım yaptığı son antrenmanla kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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Ersun Yanal'dan 9 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i

YANAL'DAN DEV ROTASYON

İlk maçta deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın, ligin 21. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor 11'inden tam 9 değişiklik yapacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse ve Vedat Muriç'i Kırklarelispor karşısında dinlendirmesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor karşısındaki muhtemel 11'i:

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Ersun Yanal'dan 9 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i

HARUN TEKİN

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