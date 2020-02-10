Ersun Yanal'dan 9 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda GMG Kırklarelispor'u konuk edecek. Kırklareli'de oynanan ilk maçta rakibini 3-0 yenerek tur için büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini bir kez daha mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlediği ve Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor 11'inden tam 9 değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 22:17 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 22:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





