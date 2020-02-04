04 Şubat 2020, Salı

TFF 2. LİG

Bayburt Özel İdarespor-Bandırmaspor maçında hakem faciası

TFF 2. Lig'de hakem faciası!
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 04.02.2020

TFF 2. Lig 'ta oynanan Özel İdarespor-Bandırmaspor maçına hakem kararları damga vurdu. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası birçok kişi federasyona tepki gösterdi.

TFF 2. Lig 'un 21. haftasında oynanan - Bandırmaspor maçında hakem Levent Balcı'nın yaptığı hatalar maçın önüne geçti.

İdare Spor'un maçı 1-0 önde götürdüğü dakikalarda savunma arkasına atılan bir topta Bandırmaspor kalecisi Zülküf'ün topla alakası olmadan rakibe yaptığı sert hareket sonrası oyunu devam ettiren hakem Levent Balcı, yine ev sahibi ekibin 1-0 önde olduğu bölümde kullanılan bir kornerde yapılan kafa vuruşunda Bandırmaspor savunmasının koluna çarpan topta da penaltı noktasını göstermeyip oyunu devam ettirdi.

Bu iki pozisyonun ardından itirazlar sonucu kırmızı kart gören Bayburt Özel İdare Spor, ikinci yarıda yediği 3 gol sonucu mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

İlk olayı bu değil

İki sezon önce Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük maçını yöneten Levent Balcı, çizgiyi geçmeyen pozisyon için gol kararı vermişti. Hakem bir süre dinledirildikten sonra Körfez FK-Fethiyespor maçında da tepki çeken bir yönetim sergilemişti.

Federasyon ne işe yarıyor?

tarafından halen müsabakalarda görevlendirilen Levent Balcı, Bayburt Özel İdarespor-Bandırmaspor maçında skandal bir yönetim göstererek birçok futbolseverin tepkisini çekti.

Eski hakemden tepki

Eski hakem Bünyamin Güzer, pozisyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu pozisyona devam diyen İzmir bölgesi hakemi Levent Balcı'yı yeniden hakem yapmaya çalışmak kusura bakmayın ama hakemlik mesleğinde bölgeciğin açık göstergesidir. Yazık çok yazık" dedi.

Oyuncu hastaneye kaldırıldı

Bayburt Özel İdarespor-Bandırmaspor maçının ilk dakikalarında kalecinin sert müdahalesine maruz kalan Tolga Şahin, maç sonu hastaneye kaldırıldı.

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