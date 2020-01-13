13 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 2. LİG

Yeni lider Samsunspor!

Yeni lider Samsunspor!
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 13.01.2020

2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta sonunda yeni lider Yılport Samsunspor oldu. Önceki gün Manisa FK'nın Zonguldak'ta 2 puan bırakmasıyla liderlik maçına çıkan kırmızı-beyazlılar, Gümüşhane'yi 3-0'la geçerek zirveye kuruldu.

38'de Caner Arıcı'nın ortasında Atabey Çiçek, kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0. 43'te Ferhat Çulcuoğlu'nun pasında Gökhan Alsan düzgün vurdu: 2-0. 68'de Ferhat'ın ortasında Gökhan Alsan kafayı vurdu ve skoru ilan etti: 3-0. Samsunspor bu sonuçla bu sezon ilk kez lider oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 2. LİG HABERLERİ
Tuzla’da Kılıç ayrıldı Tuzla’da Kılıç ayrıldı
Altay’da hedef Emir Altay’da hedef Emir
Ergene'den hezimet! Ergene'den hezimet!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör