13 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 2. LİG

Altay’da hedef Emir

Altay’da hedef Emir
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Altay, Manisa FK'dan Abdurrahman Emir Alagöz'ü listesine aldı. Manisa'da gözden çıkarılan 27 yaşındaki ön libero gelmeye hazır. Son 2.5 sezonda Manisa'da oynayan Emir Alagöz 3. Lig'de 147, 2. Lig'de 75 maça çıktı.

Altay, Manisa FK'dan Abdurrahman Emir Alagöz'ü listesine aldı. Manisa'da gözden çıkarılan 27 yaşındaki ön libero gelmeye hazır. Son 2.5 sezonda Manisa'da oynayan Emir Alagöz 3. Lig'de 147, 2. Lig'de 75 maça çıktı.

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