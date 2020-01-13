Ergene'den hezimet!

Sakarya deplasmanda Ergene'ye farklı yenildi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devreye 3'te 3 yaparak giren Sakaryaspor, Ergene Velimeşe'den ummadığı bir fark yedi.

8'de Onay Kutay arka direkte yarım voleyi vurdu: 1-0. 19'da İbrahim Fatih üç kişiyi geçip köşeye bıraktı: 2-0. 49'da ceza sahasına sarkan Burhan Arman farkı 3 yaptı. 57'de İbrahim Fatih penaltıdan fileleri sarstı: 4-0. 85'te ceza sahasında topu önünde bulan Burhan Arman skoru belirledi: 5-0. Forma göğüs sponsoru olmayan Sakaryaspor, maça forma üstünde "Kiralık" yazısıyla çıktı.