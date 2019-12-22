23 Aralık 2019, Pazartesi

TFF 2. LİG

Elazığspor’a altyapı ve amatörden 7 takviye

Elazığspor’dan 7 takviye
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Sezon başında yasağı olduğu için altyapıdan takviye edilen gençlerle yola koyulan B. , ara dönem kampına altyapıdan ve amatörden 7 ismi daha denemek üzere kampa dahil etti.

2. Lig 'ta mücadelesine devam eden , ara dönem kamp hazırlıklarına Antalya'da başlayacak.

yasağı olduğu için sezon başından bu yana altyapıdan yaptığı takviyelerle yoluna devam eden bordo-beyazlı ekip, Antalya kampında U-19 ve U-17 takımlarından 5 ile Elazığ amatöründen ise 2 ismi deneyecek. Geçtiğimiz sezon Elazığ Belediyespor'da 3. kaleci olarak görev yapan Okan Aytekin ile Elazığ amatöründe şampiyon olan Sürsürüspor'dan Görkem Yağcı'yı kamp kadrosuna dahil eden Teknik Direktör Levent Eriş, beğenilmesi halinde iki ismi A takım kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Yine bu isimlerin yanı sıra U19 takımında forma giyen oyuncular Umut Akbulut, Muhammed Altunbay, Fırat Ergün ile U17 takımından Cihan Aslan ile Ahmet Ormanoğlu da kamp kadrosunda yer aldı.

28 kişilik kamp kadrosunda Tufan Kelleci, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan ve Cengizhan Akgün haricindeki tüm isimlerin altyapıdan A takıma kazandırılan futbolcular olması ise dikkat çekiyor.

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