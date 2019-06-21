21 Haziran 2019, Cuma

TFF 2. LİG

Bayburt'un yeni hocası Metin İlhan oldu

Bayburt'un yeni hocası Metin İlhan oldu
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 21.06.2019

Önümüzdeki sezon 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Bayburt Özel İdare Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü oldu.

Kulüp başkanı Muhammet Karaoğlu, Bayburt Özel İdarespor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamada, ve ekibine takımı 2019-2020 futbol sezonu 2'nci Lig'de en iyi şekilde yöneteceklerine inandıkları için emanet ettiklerini söyledi. Karaoğlu, İlhan ve ekibinin takımı TFF 2'nci Lig'de en iyi yerlere taşıyabilecek durumda olduğunu belirterek, "Bayburt Özel İdare Spor Kulübü olarak ligimizi tanıyan ve geçen sezon komşu ilimiz Gümüşhanespor'u çalıştıran Metin İlhan ve ekibine inandığımız için tercihimizi bu yönde kullandık" dedi.

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