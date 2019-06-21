Bayburt'un yeni hocası Metin İlhan oldu
Önümüzdeki sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Bayburt Özel İdare Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü Metin İlhan oldu.
Kulüp başkanı Muhammet Karaoğlu, Bayburt Özel İdarespor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamada, Metin İlhan ve ekibine takımı 2019-2020 futbol sezonu TFF 2'nci Lig'de en iyi şekilde yöneteceklerine inandıkları için emanet ettiklerini söyledi. Karaoğlu, İlhan ve ekibinin takımı TFF 2'nci Lig'de en iyi yerlere taşıyabilecek durumda olduğunu belirterek, "Bayburt Özel İdare Spor Kulübü olarak ligimizi tanıyan ve geçen sezon komşu ilimiz Gümüşhanespor'u çalıştıran Metin İlhan ve ekibine inandığımız için tercihimizi bu yönde kullandık" dedi.
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