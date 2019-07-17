17 Temmuz 2019, Çarşamba

TFF 2. LİG

Ahmethan atağı

Ahmethan atağı
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 17.07.2019

Samsun Başkanı Uyanık, geçen sezonu ’de geçiren F.Bahçe’li golcüye talip olduklarını açıkladı

2. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı İsmail Uyanık, "'nin genç santrforu Ahmethan Köse'yi bonservisi ile kadromuza katmak istiyoruz." dedi. Gelecek vadeden oyunculara yöneldiklerini belirten Uyanık, "Ahmethan da bu profile uyuyor. Takımıyla da anlaşırsak imzaları atacağız" dedi. Geçen sezon kiralık olarak 'de görev yapan 22 yaşındaki forvet, 35 maçta 15 gol kaydetti. Öte yandan Uyanık, Gazişehir'in tecrübeli stoperi Yalçın Kılınç'la (30) da anlaştıklarını ifade etti.
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