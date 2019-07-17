17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ahmethan atağı
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Samsun Başkanı Uyanık, geçen sezonu Kırklareli’de geçiren F.Bahçe’li golcüye talip olduklarını açıkladı
TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı İsmail Uyanık, "Fenerbahçe'nin genç santrforu Ahmethan Köse'yi bonservisi ile kadromuza katmak istiyoruz." dedi. Gelecek vadeden oyunculara yöneldiklerini belirten Uyanık, "Ahmethan da bu profile uyuyor. Takımıyla da anlaşırsak imzaları atacağız" dedi. Geçen sezon kiralık olarak Kırklareli'de görev yapan 22 yaşındaki forvet, 35 maçta 15 gol kaydetti. Öte yandan Uyanık, Gazişehir'in tecrübeli stoperi Yalçın Kılınç'la (30) da anlaştıklarını ifade etti.
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