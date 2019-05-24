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Velimeşe 2. Lig’de
Giriş Tarihi: 24.05.2019
TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşe, Nevşehir Bld.’yi 1-0 mağlup edip TFF 2. Lig’e yükseldi
TFF 3. Lig 1. Grup playoff finali, Kocaeli'nde Ergene Velimeşe ile Nevşehir Bld. arasında oynandı. Ligde normal sezonu 4. sırada bitiren Nevşehir, 7 puan fark attığı puan tablosunda 5. Ergene Velimeşe'yi 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e adını yazdırdı. Mavi-yeşilliler 8'de Hayrettin Cengiz'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.
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