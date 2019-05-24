24 Mayıs 2019, Cuma

TFF 2. LİG

Velimeşe 2. Lig’de

Velimeşe 2. Lig’de
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 24.05.2019

3. 1. Grup play-off finalinde temsilcisi , .’yi 1-0 mağlup edip TFF 2. Lig’e yükseldi

3. 1. Grup playoff finali, 'nde ile . arasında oynandı. Ligde normal sezonu 4. sırada bitiren Nevşehir, 7 puan fark attığı puan tablosunda 5. Ergene Velimeşe'yi 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e adını yazdırdı. Mavi-yeşilliler 8'de Hayrettin Cengiz'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

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