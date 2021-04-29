TFF resmen açıkladı! İşte alt liglerde play-off tarihleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off karşılaşmalarının tarihlerini açıkladı. İşte maçların oynanacağı o günler...
TFF Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda 2020 - 2021 Sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.
Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.
Play-off müsabaka tarihleri şöyle;
TFF 1. Lig
Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
Final: 25 Mayıs Salı
Misli.com 2. Lig
Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Çarşamba
Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazar
Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Perşembe
Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Pazartesi
Final: 28 Mayıs Cuma
Misli.com 3. Lig
Çeyrek Final 1. Maçlar: 6 Mayıs Perşembe
Çeyrek Final 2. Maçlar: 10 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 1. Maçlar: 15 Mayıs Cumartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 19 Mayıs Çarşamba
Finaller: 23 veya 24 Mayıs
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