22 Mayıs 2019, Çarşamba

TFF 2. LİG

TFF 2. Lig play-off finali Bursa'da

TFF 2. Lig play-off finali Bursa'da
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 22.05.2019

1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği 2. Lig play-off final maçı 'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Sakaryaspor ile arasındaki play-off final müsabakası 28 Mayıs Salı günü Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak. Maç, saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı kazanan takım, ve Keçiörengücü'nün ardından 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.


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