21 Mayıs 2019, Salı

TFF 2. LİG

Rövanş zamanı

Rövanş zamanı
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 21.05.2019

Finalistin belirleneceği Karagümrük-Manisa maçı 16.00’da A Spor’dan yayınlanacak. Diğer karşılaşmada ise Sarıyer, ’yı ağırlayacak

İlk maçı 4-0 kazanarak finalin kapısını aralayan ise Sarıyer'e konuk olacak. 16.00'daki karşılaşma Spor'dan yayınlanacak. 1. Lig'in yeni ekibini belirleyecek final, 28 Mayıs Salı günü tarafsız bir sahada oynanacak.

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