21 Mayıs 2019, Salı
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Rövanş zamanı
Giriş Tarihi: 21.05.2019
Finalistin belirleneceği Karagümrük-Manisa maçı 16.00’da A Spor’dan yayınlanacak. Diğer karşılaşmada ise Sarıyer, Sakarya’yı ağırlayacak
İlk maçı 4-0 kazanarak finalin kapısını aralayan Sakarya ise Sarıyer'e konuk olacak. 16.00'daki karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibini belirleyecek final, 28 Mayıs Salı günü tarafsız bir sahada oynanacak.
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