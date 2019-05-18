18 Mayıs 2019, Cumartesi

TFF 2. LİG

Manisa avantajlı

Manisa avantajlı
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 18.05.2019

yarı finalinde konuk ettiği rakibi karşısında 10 kişi kalan Manisa , Erhan’ın 90’daki golüyle güldü. Finalist, 21 Mayıs Salı günü ’da belli olacak

2. Lig play-off yarı finalinin ilk maçında Manisa , sahasında Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı genellikle orta alan mücadelesi şeklinde geçerken; net pozisyonlara giren ev sahibi ekip oldu. Yeşil-beyazlıların fırsatları değerlendiremediği devre golsüz eşitlikle geçildi.

ERKAN DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıda da Manisa BŞB, fırsatları cömertçe harcadı. 72'de kaleci Yusuf ceza alanı dışında elle dokununca Manisa 10 kişi kaldı. Serbest vuruşta direğe takıldı. 90'da savunma arkasına atılan topta güzel bir vuruş yapan Erhan, salı günkü rövanş öncesinde 1-0'lık avantajı takımına getirdi.

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