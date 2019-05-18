Manisa avantajlı
Beyaz Grup yarı finalinde konuk ettiği rakibi karşısında 10 kişi kalan Manisa BŞB, Erhan’ın 90’daki golüyle güldü. Finalist, 21 Mayıs Salı günü İstanbul’da belli olacak
TFF 2. Lig Beyaz Grup play-off yarı finalinin ilk maçında Manisa BŞB, sahasında Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı genellikle orta alan mücadelesi şeklinde geçerken; net pozisyonlara giren ev sahibi ekip oldu. Yeşil-beyazlıların fırsatları değerlendiremediği devre golsüz eşitlikle geçildi.
ERKAN DİREĞE TAKILDI
İkinci yarıda da Manisa BŞB, fırsatları cömertçe harcadı. 72'de kaleci Yusuf ceza alanı dışında elle dokununca Manisa 10 kişi kaldı. Serbest vuruşta Erkan Zengin direğe takıldı. 90'da savunma arkasına atılan topta güzel bir vuruş yapan Erhan, salı günkü rövanş öncesinde 1-0'lık avantajı takımına getirdi.
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