21 Mayıs 2019, Salı

TFF 2. LİG

Sakaryaspor'un rakibi Fatih Karagümrükspor

Sakarya'nın rakibi Fatih Karagümrük
TFF 2. LİG
Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 Giriş Tarihi: 21.05.2019

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off yarı finalinde , 1-0 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 14. dakikada Erkan Zengin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 43. dakikasında Çağrı Ortakaya, farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarı 'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda skorda değişiklik olmadı ve Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

TFF 2. Lig'de Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki play-off finali, 28 Mayıs Salı günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, final karşılaşmasının hangi statta oynanacağını daha sonra açıklayacak.

GOL | Fatih Karagümrükspor 1-0 Manisa BBSK
GOL | Fatih Karagümrük 2-0 Manisa BBSK

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 2. LİG HABERLERİ
Sakaryaspor finale yükseldi Sakaryaspor finale yükseldi
Rövanş zamanı Rövanş zamanı
Manisa avantajlı Manisa avantajlı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör