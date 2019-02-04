04 Şubat 2019, Pazartesi

TFF 2. LİG

Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da

Batuhan Karadenizin yeni adresi belli oldu
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 04.02.2019

2. Lig Kırmızı grup takımlarından Bandırmaspor Baltok, , Cihan Özkaynak ve Hakan Olkan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün TOKİ tesislerindeki toplantısında transferleri tanıtan bordo-beyazlı kulübün basın sözcüsü Kayhan İpek, "Denizlispor'dan Cihan Özkaynak'ı, Fethiyespor'dan Hakan Olkan'ı ve kamuoyunun yakından tanıdığı 'i de sezon sonuna kadar kadromuza kattık. Kendilerinin Bandırmaspor'a katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bandırmaspor'un bu yıl kümede kalabilmesi adına çok çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

- Maç biletleri 1 lira

Öte yandan basın toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, 10 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak Kırklarelispor maçının bilet fiyatlarının tüm tribünlerde 1 lira olması kararlaştırıldı.

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