03 Şubat 2019, Pazar

TFF 2. LİG

Gaziantepspor ikinci maçına da çıkmadı

Gaziantepspor ikinci maçına da çıkmadı
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 03.02.2019

Ligden çekilme kararı alan , 2. Lig 'ta ile yapması planlanan 20. hafta mücadelesine de çıkmadı.

Gaziantep Stadı'nda oynanması planlanan maç için () yetkilileri, tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak karşılaşmanın başlama saati olan 13.00 itibarıyla 'un maç kadrosunu federasyona bildirmemesi nedeniyle TFF yetkilileriyle hakemler Alper Oran, Hidayet Zeybek, Serdar Soydan ve Tunç Özdemir, saha kenarında toplantı yaptı.

Ev sahibi ekibin maça çıkmaması üzerine oynanamayan karşılaşma ile ilgili kararı TFF verecek. Bu arada karşılaşma için hazır bekleyen ekibi, sahadaki antrenmanın ardından stattan ayrıldı.

Gaziantepspor'da kulüp yönetimi, geçen hafta içerisinde "Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına, kulübümüz TFF 2. Lig 'ta kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır." şeklinde açıklamasının ardından 27 Ocak tarihindeki İnegölspor karşılaşmasına çıkmamıştı.

Böylelikle iki maça da çıkmayan Gaziantepspor'un statü gereği bir alt lige düşürülmesi beklenirken, bu kulübün geleceğiyle ilgili kararı TFF verecek.

nedeniyle sezon sonunda geçerli olmak üzere küme düşürülme cezası bulunan Gaziantepspor, bu sezon da küme düşmesi durumunda yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek.

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