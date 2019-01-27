27 Ocak 2019, Pazar

TFF 2. LİG

Bandırmaspor Baltok: 2 - Sivas Belediyespor: 0

Bandırmaspor Baltok: 2 - Sivas Belediyespor: 0
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

TFF 2. Lig ’un 19. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Sivas Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman xxx, Gürcan Dönmez xxx, Hakan Betaş xxx

Bandırmaspor: xxx, Adem Alkaşi x, Samet Günhan xx, Yusuf Akyel xxx, xxx (Timur Karagülmez dk. 59 x), Üstün Bilgi x (Haluk Türkeri dk. 83 ?), Mehmet Gürkan Öztürk x (Mustafa Duman dk.74 ?), Mete Sevinç x, Şevket Güngör x, Taner Yılmaz x, x

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol x, x (Güray Gazioğlu dk. 56 x), Ercüment Eray Ataklı x (Mehmet Fatih Ayık dk. 36 x), Berkay Öztuvan x, Serkan Yavuz x, Alperen Pak x (Alpay Koçaklı dk.66 x), Ali Zorlu x, x, Kerem Kaya x, İbrahim Sürgülü x, Gökhan Çırak x

Goller: Doğan Can Davas (dk. 24 pen.), Yusuf Akyel (dk. 38) (Bandırmaspor Baltok),

Sarı kartlar: Adem Alkaşi, Yusuf Akyel, Doğan Can Davas, Samet Günhan, Mehmet Gürhan Öztürk (Bandırmspor Baltok), Halil İbrahim Can, Alperen Pak, Serkan Yavuz (Sivas Belediyespor)

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