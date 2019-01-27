Bandırmaspor Baltok: 2 - Sivas Belediyespor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 19. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Sivas Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman xxx, Gürcan Dönmez xxx, Hakan Betaş xxx
Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Adem Alkaşi x, Samet Günhan xx, Yusuf Akyel xxx, Doğan Can Davas xxx (Timur Karagülmez dk. 59 x), Üstün Bilgi x (Haluk Türkeri dk. 83 ?), Mehmet Gürkan Öztürk x (Mustafa Duman dk.74 ?), Mete Sevinç x, Şevket Güngör x, Taner Yılmaz x, Deniz Ataç x
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol x, Halil İbrahim Can x (Güray Gazioğlu dk. 56 x), Ercüment Eray Ataklı x (Mehmet Fatih Ayık dk. 36 x), Berkay Öztuvan x, Serkan Yavuz x, Alperen Pak x (Alpay Koçaklı dk.66 x), Ali Zorlu x, Ali Aydın x, Kerem Kaya x, İbrahim Sürgülü x, Gökhan Çırak x
Goller: Doğan Can Davas (dk. 24 pen.), Yusuf Akyel (dk. 38) (Bandırmaspor Baltok),
Sarı kartlar: Adem Alkaşi, Yusuf Akyel, Doğan Can Davas, Samet Günhan, Mehmet Gürhan Öztürk (Bandırmspor Baltok), Halil İbrahim Can, Alperen Pak, Serkan Yavuz (Sivas Belediyespor)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!