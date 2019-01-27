27 Ocak 2019, Pazar

TFF 2. LİG

Yılport Samsunspor: 2 - Gümüşhanespor: 1

Yılport Samsunspor: 2 - Gümüşhanespor: 1
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

TFF 2. Lig 19. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında Gümüşhanespor’u 2-1 mağlup etti.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ferhat Kestanlıoğlu xx, Fatih Söyler xx, Özcan Sultanoğlu xx

Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erhan Kartal xx, Şahin Şafakoğlu x, Aytaç Sulu x, Canberk Dilaver xx, Oğuz Gürbulak x ( dk. 89 ?), Okan Dernek x, İlyas Yavuz x (Enes dk. 74 x), Onur Eriş xx (Yılmaz dk. 69 xx), Samet Asatekin xx, Abdülkadir Özden xxx

Gümüşhanespor: Hasan Akkınay x, Muharrem Doğan xx, Fırat Arıkan x, Kadir Arı xx, Ahmet Güven x, Azad Odabaşı xx, Murat Kayalı x (Hasan Kaşıkara dk. 80 x), Burak Sarı x (Hüseyin Altuğ dk. 58 x), Sancar Yıldırım x, Mehmet Çiçek xx, Tugay Adamcıl x (Tekin Adar dk. 65 x)

Goller: Abdulkadir (dk. 10), Onur (dk. 51 pen.) (Samsunspor), Kadir Arı (dk. 12) (Gümüşhanespor)

Kırmızı kart: Sancar (dk. 74) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Okan (Samsunspor), Ahmet Güven, Fırat Arıkan, Burak Sarı, Hüseyin Altuğ (Gümüşhanespor)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 2. LİG HABERLERİ
Bandırmaspor Baltok: 2 - Sivas Belediyespor: 0 Bandırmaspor Baltok: 2 - Sivas Belediyespor: 0
Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Ankara Demirspor: 5-0 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Ankara Demirspor: 5-0
Kastamonuspor 1966 -Eyüpspor: 2-0 Kastamonuspor 1966 -Eyüpspor: 2-0
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör