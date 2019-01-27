Yılport Samsunspor: 2 - Gümüşhanespor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında Gümüşhanespor’u 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ferhat Kestanlıoğlu xx, Fatih Söyler xx, Özcan Sultanoğlu xx
Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erhan Kartal xx, Şahin Şafakoğlu x, Aytaç Sulu x, Canberk Dilaver xx, Oğuz Gürbulak x (Erhan Şentürk dk. 89 ?), Okan Dernek x, İlyas Yavuz x (Enes dk. 74 x), Onur Eriş xx (Yılmaz dk. 69 xx), Samet Asatekin xx, Abdülkadir Özden xxx
Gümüşhanespor: Hasan Akkınay x, Muharrem Doğan xx, Fırat Arıkan x, Kadir Arı xx, Ahmet Güven x, Azad Odabaşı xx, Murat Kayalı x (Hasan Kaşıkara dk. 80 x), Burak Sarı x (Hüseyin Altuğ dk. 58 x), Sancar Yıldırım x, Mehmet Çiçek xx, Tugay Adamcıl x (Tekin Adar dk. 65 x)
Goller: Abdulkadir (dk. 10), Onur (dk. 51 pen.) (Samsunspor), Kadir Arı (dk. 12) (Gümüşhanespor)
Kırmızı kart: Sancar (dk. 74) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Okan (Samsunspor), Ahmet Güven, Fırat Arıkan, Burak Sarı, Hüseyin Altuğ (Gümüşhanespor)
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