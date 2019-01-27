27 Ocak 2019, Pazar

TFF 2. LİG

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Ankara Demirspor: 5-0

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Ankara Demirspor: 5-0
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

TFF 2'nci Lig 'ta , evinde 'u farklı mağlup ederek Play-Off iddiasını sürdürdü: 5-0.

'na son 16 turunda Evkur 'a elenerek veda eden , İlçe Stadı'ndaki karşılaşmayı 11'inci dakikada Ozan, 15'inci dakikada Göksu, 18'inci dakikada Hüseyin, 70'inci dakikada Cem ve 90'ıncı dakikada Orhan Aktaş'ın golleriyle kazandı. Grupta 4 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-beyazlılar bu skorla puanını 32'ye çıkardı.

11'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Gelişen Bodrumspor atağında İzzet'in sol kanattan açtığı ortada Ozan güzel vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

15'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan Hüseyin'in ortasında Göksu altı pas içerisinden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.

18'inci dakikada Bodrumspor 3'üncü golü buldu. Bodrumspor atağında Ozan sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girip ortaladı, Hüseyin düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı: 3-0.

70'inci dakikada Hüseyin'in derinlemesine pasıyla buluşan Cem, ceza sahasına girerek kaleci Zeki'yi de geçip çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 4-0.

90'ıncı dakikada Hüseyin'in pasına hareketlenen Orhan Aktaş, sol çaprazdan attığı golle skoru belirledi: 5-0.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor mücadeleyi 5-0 kazandı.

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