Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Ankara Demirspor: 5-0

Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda Evkur Yeni Malatyaspor'a elenerek veda eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, İlçe Stadı'ndaki karşılaşmayı 11'inci dakikada Ozan, 15'inci dakikada Göksu, 18'inci dakikada Hüseyin, 70'inci dakikada Cem ve 90'ıncı dakikada Orhan Aktaş'ın golleriyle kazandı. Grupta 4 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-beyazlılar bu skorla puanını 32'ye çıkardı.

11'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Gelişen Bodrumspor atağında İzzet'in sol kanattan açtığı ortada Ozan güzel vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

15'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan Hüseyin'in ortasında Göksu altı pas içerisinden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.

18'inci dakikada Bodrumspor 3'üncü golü buldu. Bodrumspor atağında Ozan sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girip ortaladı, Hüseyin düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı: 3-0.

70'inci dakikada Hüseyin'in derinlemesine pasıyla buluşan Cem, ceza sahasına girerek kaleci Zeki'yi de geçip çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 4-0.

90'ıncı dakikada Hüseyin'in pasına hareketlenen Orhan Aktaş, sol çaprazdan attığı golle skoru belirledi: 5-0.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor mücadeleyi 5-0 kazandı.