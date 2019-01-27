27 Ocak 2019, Pazar
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Şanlıurfaspor - Kahramanmaraşspor: 0-1
Giriş Tarihi: 27.01.2019
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 19'uncu mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'a 1-0 mağlup oldu.
3'üncü dakikada Ömer'ın ortasında kale önünde topla buluşan Halil, topu üstten dışarı gönderdi.
6'ncı dakikada Cerem'in uzaklardan sert şutu az farkla auta gitti.
15'inci dakikada Cerem'in pasında kale önünde topla buluşan Yasin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:0-1
44'üncü dakikada Sercan'ın vuruşunda top kaleciden döndü, Benhur müsait pozisyonda topa düzgün vuramadı ve top yandan dışarı çıktı.
87'nci dakikada Can'ın vuruşunu kaleci son anda çıkardı.
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