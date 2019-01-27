27 Ocak 2019, Pazar

TFF 2. LİG

Şanlıurfaspor - Kahramanmaraşspor: 0-1

Şanlıurfaspor - Kahramanmaraşspor: 0-1
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

2'nci Lig 'ta 19'uncu mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği 'a 1-0 mağlup oldu.

3'üncü dakikada Ömer'ın ortasında kale önünde topla buluşan Halil, topu üstten dışarı gönderdi.

6'ncı dakikada Cerem'in uzaklardan sert şutu az farkla auta gitti.

15'inci dakikada Cerem'in pasında kale önünde topla buluşan Yasin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:0-1

44'üncü dakikada Sercan'ın vuruşunda top kaleciden döndü, Benhur müsait pozisyonda topa düzgün vuramadı ve top yandan dışarı çıktı.

87'nci dakikada Can'ın vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

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