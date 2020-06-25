25 Haziran 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

TFF açıkladı! 2. Lig ve 3. Lig 18 Temmuz'da başlıyor

TFF'den flaş karar! 2. Lig ve 3. Lig...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 Giriş Tarihi: 25.06.2020

, corona virüsü nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının başlangıç tarihini açıkladı. İşte detaylar...

, corona virüsü pandemisi nedeniyle ara verilen 2. Lig ve 3. Lig'in 'da kaldığı yerden başlayacağını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

''TFF , bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır.''

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