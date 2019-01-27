27 Ocak 2019, Pazar
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Kastamonuspor 1966 -Eyüpspor: 2-0
Giriş Tarihi: 27.01.2019
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
19'uncu dakikada Kastamonuspor 1966'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına Erkan geldi. Erkan'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa Mustafa'nın dokunuşu ağlarla buluştu. 1-0
78'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Oğuzhan'ın pası ile topla buluşan Sinan, kaleci Evren ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci Evren'in yanından ağlarla buluştu. 2-0
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