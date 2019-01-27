27 Ocak 2019, Pazar

TFF 2. LİG

Kastamonuspor 1966 -Eyüpspor: 2-0

Kastamonuspor 1966 -Eyüpspor: 2-0
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

2'nci Lig 'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği 'u mağlup etti.

19'uncu dakikada Kastamonuspor 1966'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına Erkan geldi. Erkan'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa Mustafa'nın dokunuşu ağlarla buluştu. 1-0

78'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Oğuzhan'ın pası ile topla buluşan Sinan, kaleci Evren ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci Evren'in yanından ağlarla buluştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 2. LİG HABERLERİ
Bandırmaspor Baltok: 2 - Sivas Belediyespor: 0 Bandırmaspor Baltok: 2 - Sivas Belediyespor: 0
Yılport Samsunspor: 2 - Gümüşhanespor: 1 Yılport Samsunspor: 2 - Gümüşhanespor: 1
Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Ankara Demirspor: 5-0 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Ankara Demirspor: 5-0
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör