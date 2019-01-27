27 Ocak 2019, Pazar

TFF 2. LİG

Niğde Anadolu FK - Utaş Uşakspor maç sonucu: 2-1

Niğde Anadolu FK - Utaş Uşakspor maç sonucu: 2-1
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

2'nci Lig 'ta , sahasında konuk ettiği 'u 2-1 mağlup etti.

2'nci Lig 'ta , sahasında konuk ettiği 'u 52'nci ve 90+4'üncü dakikada Fatih'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Utaş Uşakspor'un tek golü 33'üncü dakikada Emrah'tan geldi.

STAT: 5 Şubat

HAKEMLER: Metahan Alpat (xx), Fatik Karatağ, (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx)

NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre (xx), Seydi (xx) , Yusuf (xx), İsmail (xx) Dk. 78 Şevki (x), Fatih (xx), ,Egehan (xx) Dk. 46 Olcay (x) , Kahraman (xx) , İzlem (xx) , Caner (xx), Gökcan (xx), Berkay (xx) Dk. 70 Enis (x)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x), Kerem (x), Murat (x), Tayfun(x) Dk. 87 Emre (x), Emrah, (x), Oğuzhan (x), Fatih (x) Dk. 90 Nurettin (x), Melih (x), Rıdvan (x) Dk. 81 Oğuzhan Yıldırım (x), Semih (x), Hikmet (x)

GOLLER: Dk. 52, 90+4 Fatih (Niğde Anadolu), Dk. 33 Emrah (Utaş Uşakspor)

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