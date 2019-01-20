20 Ocak 2019, Pazar

TFF 2. LİG

Samsunspor şehitleri anıldı

Samsunspor şehitleri anıldı
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 20.01.2019

kafilesinin 20 Ocak 1989 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şehitleri, kabirleri başında anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör , futbolcular , Mete Adanır ve ile otobüs şoförü hayatını kaybetti. Türk futbolunu yasa boğan kazada hayatını kaybedenler, kazanın 30'uncu yılında kabirleri başında dualarla anıldı.

Anma programına katılan Samsunspor'un eski başkanı Hakkı Tomaç, "Üzerinden 30 yıl geçmiş olsa dahi, acısını hala 30 dakika gibi hissediyoruz. Kabri başında bulunduğumuz Nuri Asan hocam, 'Ben Samsunspor için ölmeye razıyım' diyen bir arkadaşımızdı. Allah gönlüne göre verdi demekki ve Samsunspor için şehit oldu. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.



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