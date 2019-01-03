Kurt kapanı

Samsunspor, Bolu’nun 27 yaşındaki stoperi Ümit Kurt’un peşine düştü

Kurduğu kadro ve yakaladığı ivme ile TFF 2. Lig'de başarılı bir sezon geçiren Samsunspor, takviye yapmaya devam ediyor. Devre arasında Bünyamin, Onur, Yılmaz ve Nurullah'ı kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Boluspor'un 27 yaşındaki stoperi Ümit Kurt'u listesine aldı. Ligin ilk yarısında 14 maçta forma giyen ve 3 gol atan Ümit ile görüşmelere başlayan Samsun, bonserviste kolaylık bekliyor.