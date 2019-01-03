03 Ocak 2019, Perşembe

TFF 2. LİG

Kurt kapanı

Kurt kapanı
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 02.01.2019

, Bolu’nun 27 yaşındaki stoperi ’un peşine düştü

Kurduğu kadro ve yakaladığı ivme ile 2. Lig'de başarılı bir sezon geçiren , takviye yapmaya devam ediyor. Devre arasında Bünyamin, Onur, Yılmaz ve Nurullah'ı kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, 'un 27 yaşındaki stoperi 'u listesine aldı. Ligin ilk yarısında 14 maçta forma giyen ve 3 gol atan Ümit ile görüşmelere başlayan , bonserviste kolaylık bekliyor.

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