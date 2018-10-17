    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Zonguldak Kömürspor: 0 - Tokatspor: 0

    Zonguldak Kömürspor: 0 - Tokatspor: 0
    TFF 2. LİG
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    2. Lig 8. hafta mücadelesinde , sahasında karşılaştığı Tokatspor ile 0-0 berabere kaldı.

    Stat: Karaelmas Kemal Köksal
    Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Aykut Onar xx, Abdülhamit Söyler xx
    : Sinan xx, Şevket xx, Kemal x (Burak dk. 79 x), Kamil xx, Turan xx, Emre x (Tahir dk. 64 x), Mert xx, Gencay x (Hüseyin dk. 61 x), xx, Onur xx, Okan Duran xx
    Tokatspor: Akın xx, Azad xx, Gökalp xx, Berat xx, Barış x (Bekir dk. 76 x), Erhan x (Emrah dk. 64 x), Enes xx, Berat xx, Recep xx, Ramazan xx, Bilal x (Muhammed dk. 48 x)
    : (Ramazan dk. 61) (Tokatspor)
    Sarı kartlar: Mert, Gencay, Şevket, Kamil, Okan Eken (Zonguldak Kömürspor) Bilal (Tokatspor)
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