İnegölspor-Sarıyerspor: 0-2

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, evinde Sarıyer'e 2-0 mağlup oldu.

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Gökhan Coşar, Gürcan Dönmez

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xx), Gökhan Kurumuş (xx), Bilal Özdemir (xx), Yaşar Çetin (xx), Raif Demir(x) (Dk. 70 Okan Deniz x), Serhat Mermer(x) (Dk. 60 Ahmet Hakan Şahin x), Birhan Vatansever(xx), Osman Torun(xx), Özer Ozan Pekdemir(xx), Orhan Evci(xx) (Dk. 84 Emirhan Aydoğan ?), Yasin Görkem Arslan(xx)

SARIYERSPOR: Ali Türkan(xxx), Feyyaz Belen(xxx), Yaser Yıldız(xxx) (Dk 85 Abdullah Topkara(?), Nuri Fatih Aydın(xx), Alim Harlak(xx) (Dk. 77 Bertul Kocabaş x), Özgür Çelik(xxx), Abdullah Karmil(xxx), Ali Kucık(xx) (Dk. 85 İskender Alın xx), Hüseyin Bak(xxx), Serkan Balcı(xxx), Adem Koçak(xxx)

SARI KARTLAR: Osman Torun, Yasin Görkem Arslan (İnegölspor)

GOLLER: Dk. 53 Yaser Yıldız, Dk 78 Nuri Fatih Aydın (Sarıyer)



MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Ozan'ın ceza sahasına ortasında Sarıyerspor'lu Abdullah'ın ters vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

13'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Özer Ozan'ın ortasında topa yükselen Yaşar'ın vuruşu az farkla auta gitti.

31'inci dakika da İnegölspor'lu Ozan'ın ortasında savunmadan seker top Gökhan'ın önünde kaldı, ceza sahası içinden vurulan şut az farkla auta çıktı.

50'nci dakika da gelişen İnegölspor atağında sol kanattan Ozan'ın yaptığı orta rakipte kaldı.

53'üncü dakika da gelişen Sarıyer atağında sağ kanattan Nuri'nin yerden ortasında Yaser'in vuruşunda top ağlarla buluştu.0-1

64'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışından Ozan'ın sert vuruşunda kaleci topu kornere gönderdi.

78'inci dakika da gelişen Sarıyer atağında Yaser'in sağdan ortasında Nuri'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.0-2

Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.