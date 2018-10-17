    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    İnegölspor-Sarıyerspor: 0-2

    İnegölspor-Sarıyerspor: 0-2
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    TFF 2'nci Lig 'ta mücadele veren İnegölspor, evinde Sarıyer'e 2-0 mağlup oldu.

    STAT: İnegöl ilçe
    HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Gökhan Coşar, Gürcan Dönmez
    İNEGÖLSPOR: (xx), Gökhan Kurumuş (xx), Bilal Özdemir (xx), Yaşar Çetin (xx), Raif Demir(x) (Dk. 70 Okan Deniz x), Serhat Mermer(x) (Dk. 60 Ahmet Hakan Şahin x), Birhan Vatansever(xx), (xx), Pekdemir(xx), Orhan Evci(xx) (Dk. 84 Emirhan Aydoğan ?), (xx)
    SARIYERSPOR: Ali Türkan(xxx), Feyyaz Belen(xxx), (xxx) (Dk 85 Abdullah Topkara(?), (xx), Alim Harlak(xx) (Dk. 77 Bertul Kocabaş x), (xxx), Abdullah Karmil(xxx), Ali Kucık(xx) (Dk. 85 İskender Alın xx), Hüseyin Bak(xxx), (xxx), (xxx)
    SARI KARTLAR: Osman Torun, Yasin Görkem Arslan (İnegölspor)
    GOLLER: Dk. 53 Yaser Yıldız, Dk 78 Nuri Fatih Aydın (Sarıyer)

    MAÇTAN DAKİKALAR
    11'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Ozan'ın ceza sahasına ortasında Sarıyerspor'lu Abdullah'ın ters vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
    13'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Özer Ozan'ın ortasında topa yükselen Yaşar'ın vuruşu az farkla auta gitti.
    31'inci dakika da İnegölspor'lu Ozan'ın ortasında savunmadan seker top Gökhan'ın önünde kaldı, ceza sahası içinden vurulan şut az farkla auta çıktı.
    50'nci dakika da gelişen İnegölspor atağında sol kanattan Ozan'ın yaptığı orta rakipte kaldı.
    53'üncü dakika da gelişen Sarıyer atağında sağ kanattan Nuri'nin yerden ortasında Yaser'in vuruşunda top ağlarla buluştu.0-1
    64'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışından Ozan'ın sert vuruşunda kaleci topu kornere gönderdi.
    78'inci dakika da gelişen Sarıyer atağında Yaser'in sağdan ortasında Nuri'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.0-2
    Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


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