    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Gümüşhanespor'da teknik direktör Ziya Doğan istifa etti

    Ziya Doğan istifa etti
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor’da görevinden istifa etti.

    Gümüşhanespor'da görevinden istifa etti.

    Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Hayati Yalçın, teknik direktör Ziya Doğan'ın istifa ettiğini açıkladı. 2017-18 sezonunda ligin bitimine 8 maç kala Gümüşhanespor'da teknik direktörlük görevine getirilen tecrübeli teknik direktör, bu sezon Gümüşhanespor'un başında çıktığı 8 karşılaşmadan da galibiyet elde edemedi.

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