17 Ekim 2018, Çarşamba
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Hakemler: Burak Pakkan xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx, Cengizhan Öztürk xx
Gümüşhanespor: Mesut Balkan xx, Kadir Arı xx, Tufan Kelleci xx (Alparslan Fidan dk. 62 xx), Onur Yıldız xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Oğuz Özden xx, Yunus Emre Yalçın xx, Faruk Öcal xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Şahin Aygüneş xx (Burak Demireğen dk. 46 xx), Furkan Mızrak xx (Murat Kayalı dk. 57 xx)
Teknik Direktör: Ziya Doğan
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx (Umut Sözen dk. 88 ?), Oğuz Kocabal xx, Berk İsmail Ünsal xx (İlyas Çakmak dk. 85 ?), Ferhat Yazgan xx, Ümit Yasin Arslan xx (Burak Bekaroğlu dk. 79 xx), Dilaver Güçlü xx, Zahit Fındık xx, Ferit Erişçi xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Goller: Berkay Can Değirmencioğlu (dk. 37), Berk İsmail Ünsal (dk. 55) (Sakaryaspor)
Kırmızı Kart: Yunus Emre Yalçın (dk. 75) (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: Onur Yıldız (Gümüşhanespor), Dilaver Güçlü, Umut Sözen (Sakaryaspor)
TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sakaryaspor: 2
Giriş Tarihi: 17.10.2018
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Burak Pakkan xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx, Cengizhan Öztürk xx
Gümüşhanespor: Mesut Balkan xx, Kadir Arı xx, Tufan Kelleci xx (Alparslan Fidan dk. 62 xx), Onur Yıldız xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Oğuz Özden xx, Yunus Emre Yalçın xx, Faruk Öcal xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Şahin Aygüneş xx (Burak Demireğen dk. 46 xx), Furkan Mızrak xx (Murat Kayalı dk. 57 xx)
Teknik Direktör: Ziya Doğan
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx (Umut Sözen dk. 88 ?), Oğuz Kocabal xx, Berk İsmail Ünsal xx (İlyas Çakmak dk. 85 ?), Ferhat Yazgan xx, Ümit Yasin Arslan xx (Burak Bekaroğlu dk. 79 xx), Dilaver Güçlü xx, Zahit Fındık xx, Ferit Erişçi xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Goller: Berkay Can Değirmencioğlu (dk. 37), Berk İsmail Ünsal (dk. 55) (Sakaryaspor)
Kırmızı Kart: Yunus Emre Yalçın (dk. 75) (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: Onur Yıldız (Gümüşhanespor), Dilaver Güçlü, Umut Sözen (Sakaryaspor)
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