    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sakaryaspor: 2

    Sakaryaspor deplasmanda kazandı
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    2. Lig 'ta Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu.

    Stat: Yeni Şehir
    Hakemler: Burak Pakkan xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx, Cengizhan Öztürk xx
    Gümüşhanespor: Mesut Balkan xx, Kadir Arı xx, Tufan Kelleci xx (Alparslan Fidan dk. 62 xx), xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Oğuz Özden xx, Yunus Emre Yalçın xx, Faruk Öcal xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, xx (Burak Demireğen dk. 46 xx), Furkan Mızrak xx (Murat Kayalı dk. 57 xx)
    : Ziya Doğan
    Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx (Umut Sözen dk. 88 ?), Oğuz Kocabal xx, xx ( dk. 85 ?), Ferhat Yazgan xx, Ümit Yasin Arslan xx (Burak Bekaroğlu dk. 79 xx), Dilaver Güçlü xx, Zahit Fındık xx, Ferit Erişçi xx, xx
    Teknik Direktör: İsmail Ertekin
    Goller: Berkay Can Değirmencioğlu (dk. 37), Berk İsmail Ünsal (dk. 55) (Sakaryaspor)
    Kırmızı Kart: Yunus Emre Yalçın (dk. 75) (Gümüşhanespor)
    Sarı Kartlar: Onur Yıldız (Gümüşhanespor), Dilaver Güçlü, Umut Sözen (Sakaryaspor)
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