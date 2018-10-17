    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Sivas Belediyespor-Menemen Belediyespor: 2-3

    Sivas Belediyespor-Menemen Belediyespor: 2-3
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    TFF 2'nci Lig 8'inci hafta maçında kendi sahasında ’a 3-2 yenildi.

    STAT:
    HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Arif Dilmeç (xx)
    : Serkan Demirol (xx)- Murat (x), Serkan Yavuz (x), (xx), Fatih (x), Berkay (xx), Aykut Emre (xx), Güray (x) (Dk. 65 Ercüment), Ali Zorlu (xx) (Dk. 77 Emrah x), Gökhan Çırak (x) (Dk. 46 Mehmet Fatih x) Eren Görür (x)
    : Necati (xx)- Veli (xxx), Alberk (xx), Mert (xx), Semih (xx), Taşkın (xx), Mustafa (xxx), Umut (xx) (Dk. 86 Tayfun), Rıdvan (xx), Okan (xx) (Dk. 77 Vedat), Ali (x) (Dk. 68 Vedat x)
    GOLLER: Dk. 50 Aykut Emre, Dk. 90 Emrah (Sivas Belediyespor), Dk. 8 Mustafa, Dk. 15 Rıdvan, Dk. 22 Mustafa (Menemen Belediyespor)
    SARI KARTLAR: Gökhan, Berkay, Aykut Emre (Sivas Belediyespor), Mert, Taşkın, Necati, Semih (Menemen Belediyespor)


    Bu mağlubiyetle Sivas Belediyespor 14 puanda kalırken, misafir takım Menemen Belediyespor ise puanını 19'a çıkardı.
    8'inci dakikada hızlı gelişen Menemen Belediyespor atağında, ceza sahası içerisinde Mustafa topu önünde buldu. Mustafa'nın kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu. 0-1
    15'inci dakikada Menemen Belediyespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Rıdvan topu önüne alarak yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu. 0-2
    22'nci dakikada Sivas Belediyespor'un orta sahada kaptırdığı topu önüne alan Mustafa topu sürerek ceza sahası içerisine girer girmez vuruş yaptı. Top, kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-3
    50'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında, Güray topu ceza sahası içerisindeki Eren'e aktardı. Eren, topu müsait pozisyondaki Aykut Emre'ye verdi. Aykut Emre'nin çektiği şut defanstan dönerek tekrar önünde kaldı. Aykut Emre'nin ikinci şutu kaleciden döndü. Dönen topa bir kez daha dökünün Aykut Emre aradaki farkı ikiye indirdi. 1-3
    90'ıncı dakikada Sivas Belediyespor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan 'in şutu ağlarla buluştu. 2-3
    Mücadele Menemen Belediyespor'un 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

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