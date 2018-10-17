    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Amed Sportif Faaliyetler- Niğde Anadolu Futbol Kulübü : 0-1

    Amed Sportif Faaliyetler- Niğde Anadolu Futbol Kulübü : 0-1
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    TFF 2'nci Lig ekiplerinden Amedspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

    STAT: Seyrantepe S
    HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (x), İlker Ayten (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx)
    AMEDSPOR: Erdi (xx), Yiğitcan (xx), Nezir (xx) (Dk. 75 Emre Tekin x), Umut (xx), Barış (xx) (Dk. 46 Ercan xx), Mehmet Sıddık (xx), Oğuz (xx), Volkan (xx), Mansur (x), İlyas (xx), Muhammet (x) (Dk. 46 Muhammed Burak xx)
    NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ: (xx), Yusuf Yalçın (xx), Arda Hilmi (xx), Enis (xx), İsmail (xx), Süleyman (xx) (Dk. 77 Fatih xx), Kahraman (xx), Olcay (xx) (Dk. 75 İbrahim Ferdi xx), Musa (xx), Gökcan (xx), Mert (xx) (Dk. 88 Selçuk x)
    GOL: Dk. 33 , (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)
    SARI KARTLAR: Muhammet Yılmaz (Amedspor) İsmail, Kadem Burak, Kahraman (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)​


    33'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Niğde atağında Gökçen ceza alanına doğru uzun bir top gönderdi. Kalabalık Amed savunması arasında topa yükselen Musa Caner'in şık kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0- 1
    83'ünü dakikada Amedsporlu Oğuz'un ceza alanına yaptığı ortayı iyi takip eden Emre Tekin, topu kafayla Umut'a indirdi. Umut'un volesinde savunmaya çarpan top kalecide kaldı.
    Maçta başka gol olmayınca konuk ekip Niğde Anadolu Futbol Kulübü, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TFF 2. LİG HABERLERİ
    Sivas Belediyespor-Menemen Belediyespor: 2-3 Sivas Belediyespor-Menemen Belediyespor: 2-3
    Sakaryaspor deplasmanda kazandı Sakaryaspor deplasmanda kazandı
    Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör