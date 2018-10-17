Kastamonuspor 1966 – Bayrampaşa: 1-1

STAT: Gazi

HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Hakan Betaş (xx), Çağlar Öztürk (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx) - Mustafa (xx), Abdulaziz (xx), Ozan (xx) , Erkan xx (Dk. 68 Sinan xx), Şaban (xx), Soner (xx), Cenk (xx), Muharrem Ozan (xx) (Dk. 68 Batuhan xx), Yakup (xxx), Ahmet (x) (Dk. 46 Oğuzhan xx)

BAYRAMPAŞA : Veysel (x)- Şamil (xx) (Dk. 72 Güray xx), İbrahim (xx), Efe (xx), Hakan (xx) (Dk. 65 Oktay xx) Ömercan (xx), Sercan (xx), İbrahim (xx), Hamza (xx) (Dk. 84 Üstün xx), Fatih (xx), Melih (xx)

GOLLER: Dk. 80 Oğuzhan (Kastamonuspor 1966) - Dk.49 (Bayrampaşa)

SARI KARTLAR: Erkan, Bahrican, Muharrem Ozan (Kastamonuspor 1966) Şamil, Fatih, Veysel,Ömercan (Bayrampaşa)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, sahasında konuk ettiği Bayrmapaşa ile 1-1 berabere kaldı.

5'nci dakikada gelişen Bayrampaşa atağında İbrahim ile Şamil verkaç yaptı. Ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı kaşıya kalan İbrahim topu auta attı.

18'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kastamonuspor 1966 atağında Erkan ortaladı. Ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Soner'in şutu kalecide kaldı.

32'nci dakikada gelişen Kastamonuspor 1966 atağında Abdülaziz topla buluştu. Abdülaziz ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Abdülaziz'in şutu kaleciden döndü. Dönen top Muharrem Ozan'ın önüne düştü. Muharrem Ozan müsait pozisyonda topu üsten auta gönderdi.

49'ncu dakikada sağ kanattan gelişen Bayrampaşa atağında Fatih topu ortaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Hamza kalecinin üstünden topu ağlara gönderdi: 0-1.

76'ncı dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Şaban'ın soldan ortasını Muharrem Ozan kafayla Sinan'a indirdi. Altı pas üzerinde topla buluşan Sinan müsait pozisyonda topu üsten auta gönderdi.

80'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Oğuzhan ceza sahası dışından çok sert bir şut attı. Top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.