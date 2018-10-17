    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Samsunspor: 0-2

    Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Samsunspor: 0-2
    TFF 2. LİG
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    2. Lig 'ta üst üste 2 galibiyetle tekrar tırmanışa geçen Belediyesi Bodrumspor, evinde şampiyonluk mücadelesi veren 'a mağlup olarak fren yaptı: 0-2.

    STAT: İlçe
    HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Barkın Güdü (xx), Cankut Gönenç (xx)
    BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya (x) - Özgür Yılmaz (xx), Emre Balak (x) (Dk. 23 Muhammet x), Erkan (x), Cem (xx), Emre Şahin (x), (x), Gökhan (x) (Dk. 45 Medeni x), İzzet (xx), Harun (x) (Dk. 56 Göksu x), Şaban (xx)
    : Ahmet (xxx) - Savaş (xx), Oğuz (xxx), Ramazan (xx), Kubilay (xx) (Dk. 68 İrfan xx), Nuri (xxx), Erhan (xxx), İshak (xx), Samet (xxx) (Dk. 89 Şahin), Erkam (xxx), Bahattin (xx)
    GOLLER: Dk. 10 Oğuz, Dk. 50 Samet (Samsunspor)
    SARI KARTLAR: Ramazan (Samsunspor), Medeni, Özgür İleri (Bodrumspor)

    Konuk takım henüz 10. dakikada Oğuz'un golüyle öne geçerken, ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devreye de hızlı başlayan Samsunspor 50'de Samet'le farkı 2'ye çıkarıp rahatladı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve 3 puan Karadeniz temsilcisinin oldu. Bu sonuçla Bodrumspor 15 puanda kaldı, Samsunspor ise 19 puana yükselerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

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