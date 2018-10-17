Gaziantepspor- Keçiörengücü: 0-1
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 8'inci haftasında Gaziantepspor, sahasında Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup oldu.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Barış Çiçeksoylu, Berkay Daban
GAZİANTEPSPOR: Ferhat (Dk. 36 Mustafa Çakır), Serhan, Adnan, Müslüm, (Dk. 79 Batuhan) Mustafa Özyaşar, Gökhan, Yusuf, (Dk.54 Ahmet) Muhammed, Hasan, Deniz, Sirac
KEÇİÖRENGÜCÜ: Devrim, Sertaç, Seçkin (Dk. 84 Burak), Gökhan, Abdulkadir, Metin, Erdi, Süleyman, Cihan, Alperen (Dk. 84 Taha) Uğur
GOL: Dk.57 Devrim (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Alperen, Süleyman, Metin (Keçiörengücü)
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 57'nci dakikada Devrim'den geldi.
İki takımda karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
57'inci dakikada topla buluşan Devrim'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşma konuk ekip Keçiörengücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!