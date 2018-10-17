    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Gaziantepspor- Keçiörengücü: 0-1

    Gaziantepspor- Keçiörengücü: 0-1
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    2'nci Lig 'un 8'inci haftasında , sahasında Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup oldu.

    STAT: Gaziantep Kalyon
    HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Barış Çiçeksoylu, Berkay Daban
    : Ferhat (Dk. 36 Mustafa Çakır), Serhan, Adnan, Müslüm, (Dk. 79 Batuhan) Mustafa Özyaşar, Gökhan, Yusuf, (Dk.54 Ahmet) Muhammed, Hasan, Deniz, Sirac
    KEÇİÖRENGÜCÜ: Devrim, Sertaç, Seçkin (Dk. 84 Burak), Gökhan, Abdulkadir, Metin, Erdi, Süleyman, Cihan, Alperen (Dk. 84 Taha) Uğur
    GOL: Dk.57 Devrim (Keçiörengücü)
    SARI KARTLAR: Alperen, Süleyman, Metin (Keçiörengücü)

    Konuk ekibe galibiyeti getiren 57'nci dakikada Devrim'den geldi.

    İki takımda karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
    57'inci dakikada topla buluşan Devrim'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
    Karşılaşma konuk ekip Keçiörengücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

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