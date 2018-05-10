Sezonu beşinci tamamlayan Keçiörengücü ile ligi ikinci bitiren Menemen Belediyespor, Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için play-off ilk maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Keçiörengücü - Menemen Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Kırmızı Grup'ta sezonu beşinci tamamlayan Keçiörengücü ile ligi ikinci bitiren Menemen Belediyespor, play-off ilk maçında kozlarını paylaşacak. Son haftaya kadar liderlik şansı bulunan fakat koltuğu Hatayspor'a kaptıran Menemen, zorlu engelleri aşarak mutlu sona ulaşmak isterken, Keçiörengücü ev sahibi avantajını kullanarak taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor.



Ligde Ankara'daki müsabakada 1-1 berabere kalan iki takımın Menemen'deki mücadelesi 2-2 eşitlikle sona ermişti.



Keçiörengücü - Menemen Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Aktepe Stadı'nda, hakem Onur Karabaş'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmazken, futbolseverler maçı Nesine.com üzerinden takip edebilecek.



Ev sahibi Keçiörengücü, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Menemen Bld., geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



Keçiörengücü son hafta oynanan İnegölspor maçında 2-1 yenildi.



Menemen Bld., Tuzlaspor karşılaşmaında 3-0 kazandı.



Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 18 ve 22 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacak. İki grupta yarı final turunu geçecek ekipler Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü takım olmak için sahaya çıkacak.