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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    TFF 2. LİG

    Keçiörengücü, Menemen Belediyespor'u 90'da yıktı!

    Keçiörengücü, Menemen Belediyesporu 90da yıktı!
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 10.05.2018

    2'nci Lig Play-Off Çeyrek Finalinde karşılaşmalar oynandı. Keçiörengücü sahasında Menemen Belediyespor'u 90'ıncı dakikada Hüseyin Güngör'ün attıiğı golle 1-0 mağlup etti.

    2. Lig'de normal sezonunda şampiyonu Altay ile şampiyonu Hatayspor'un ardından 1. Lig'e yükselecek 3. takımı belirleyecek Play-off müsabakaları başladı.

    Türkiye - 2.Lig Play Off Çeyrek Final Kırmızı Grup'ta çeyrek finalinde ilk maçlar saat 16.00'da oynandı.

    Sezonu beşinci tamamlayan Keçiörengücü, sahasında ağırladığı lig ikincisi Menemen Belediyespor karşısında galibiyete 90. dakikada ulaştı ve rövanşa avantaj taşıdı.

    TFF 2'nci Lig Play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Keçiörengücü sahasında Menemen Belediyespor'u 90'ıncı dakikada Hüseyin Güngör'ün attıiğı golle 1-0 mağlup etti. Ankara ekibi 14 Mayıs Pazartesi günü oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti.

    STAT: Aktepe
    HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Orkun Aktaş (xx), Cemal Bingül (xx)
    KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup Bugun (xxx) - Rıdvan Koçak (xxx), Sinan Morgil (xxx), Şahin Şafakoğlu (xxx), Hüseyin Güngör (xxxx), Uğur Utlu (xxx), Ayhan Gürbüz (xxx), İlyas Yavuz (xx) (Dk. 70 Umut Pusat x), Ahmet Güven (xx) (Dk. 74 Okan Eken x), Okan Baydemir (xxx), Abdurrahman Kuyucu (xxx)
    MENEMEN BELEDİYE SPOR: Bayram Olgun (xx) - Semih Ceylan (xx), Veli Çetin (xx), Cihan Can (xx), Alberk Koç (xx), Murat Erdemir (xx), Taşkın Çalış (xx), Ardahan Gündoğdu (xx) (Dk. 62 Samet Günhan xx), Mustafa Şen (xx), Samed Ali Kaya (xx) (Dk. 86 Aytaç Deniz), Ozan Papaker (xx) (Dk. 76 Kerem Bulut x)
    GOLLER: Dk. 90 Hüseyin Güngör (Keçiörengücü)
    SARI KARTLAR: Ahmet Güven (Keçiörengücü) - Samed Ali Kaya, Semih Ceylan (Menemen Belediye Spor)

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