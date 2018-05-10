Beyaz Grup’ta son hafta Altay’a yenilerek zirveyi rakibine kaptıran ve ligi averajla 3. sırada bitiren Gümüşhanespor, çeyrek finalde ilk maçta Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Peki, Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Beyaz Grup'ta son hafta mücadelesinde Altay'a yenilerek zirveyi rakibine kaptıran ve ligi averajla 3. sırada bitiren Gümüşhanespor, çeyrek finalde ilk maçta ligi 4. sırada tamamlayan Şanlıurfaspor ile kozlarını paylaşacak. Spor Toto 1. Lig'i kıl payı kaçıran Ziya Doğanlı Gümüşhanespor, ilk maçtan avantajı cebine koymak isterken, Urfaspor ev sahibi kullanmanın hesaplarını yapıyor.



Ligde iki takım arasında Gümüşhane'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazanırken, Şanlıurfa'daki müsabaka 1-1 tamamlanmıştı.



Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek. Saat 19.00'dabaşlayacak karşılaşma Nesine.com'dan takip edilebilecek.



Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 18 ve 22 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacak. İki grupta yarı final turunu geçecek ekipler Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü takım olmak için sahaya çıkacak.