TFF 2. Ligde play-off heyecanı başlıyor

Futbolda Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off'ta, çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.

Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Hatayspor'un doğrudan 1. Lig'e çıktığı 2. Lig'de, bu ekipleri takip eden dörder takım play-off mücadelesi verecek.

Çeyrek final ilk maçlarının yarın oynanacağı play-off'ta rövanş müsabakaları ise 14 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Beyaz Grup'ta Sakaryaspor-Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor, Kırmızı Grup'ta ise Keçiörengücü-Menemen Belediyespor ile Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor maçları oynanacak. Beyaz Grup mücadeleleri saat 19.00'da, Kırmızı Grup müsabakaları ise saat 16.00'da başlayacak.

Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 18 ve 22 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacak. İki grupta yarı final turunu geçecek ekipler Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü takım olmak için sahaya çıkacak.

BEYAZ GRUP

Beyaz Grup'ta son hafta mücadelesinde Altay'a yenilerek zirveyi rakibine kaptıran ve ligi averajla 3. sırada bitiren Gümüşhanespor, çeyrek finalde ilk maçta ligi 4. sırada tamamlayan Şanlıurfaspor ile GAP Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek. Ligde iki takım arasında Gümüşhane'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazanırken, Şanlıurfa'daki müsabaka 1-1 tamamlanmıştı.

Gruptaki diğer eşleşmede ise Sakaryaspor ile Bandırmaspor, hakem Bülent Birincioğlu'nun yöneteceği müsabakada Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Sezon içinde Bandırmaspor rakibini 4-1 ve 5-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

KIRMIZI GRUP

Kırmızı Grup'ta sezonu beşinci tamamlayan Keçiörengücü ile ligi ikinci bitiren Menemen Belediyespor, Aktepe Stadı'nda, hakem Onur Karabaş'ın düdük çalacağı karşılaşmada mücadele edecek. Ligde Ankara'daki müsabakada 1-1 berabere kalan iki takımın Menemen'deki mücadelesi 2-2 eşitlikle sona ermişti.

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor arasındaki mücadeleyi ise hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. İki takım arasında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmış, Afyonkarahisar'daki müsabaka ise Afjet Afyonspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona ermişti.