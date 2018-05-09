Sivas Belediyesporun gözü 1. Ligde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, play-off çeyrek finalinde karşılaşacağı Afjet Afyonspor'u eleyerek Spor Toto 1. Lig'e yükselme yolundaki ilk engeli geçmek istiyor.

Ligi 67 puanla 4. sırada tamamlayan ve play-off çeyrek final maçında Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Sivas temsilcisi, turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde sürdüren Sivas Belediyespor, finale kadar yükselip tarihinde bir ilki gerçekleştirerek gelecek sezon Spor Toto 1.Lig'de mücadele etmeyi hedefliyor.

Sivas Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali İzgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir ligi geride bıraktıklarını söyledi.

Son üç yılda ligin istikrarlı takımlarından birisi olduklarını belirten İzgi, geçen sezon da play-off oynama hakkı elde ettiklerini anımsattı.

İzgi, bu sezon ligi şampiyon olarak bitirmeyi hedeflediklerini ancak bunun olmadığını dile getirerek, "İstediğiniz zamanda olmayabiliyor. Grubumuzda şampiyon olan Hatayspor'u kutluyorum." dedi.

Play-off'ta başarılı olmayı hedeflediklerini aktaran İzgi, "İşi biraz daha uzattığımızı düşünerek hareket ediyoruz, bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Afjet Afyonspor'a karşı ilk maçı sahamızda oynayacağız. Saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyoruz. İyi bir skor alarak Afyon'a gideceğiz ve orada da turu geçmek istiyoruz. Buna hazırız ve inanıyoruz, oyuncularımız da hazır onlar da inanıyor." diye konuştu.

"HEDEFİMİZİ FİNAL OLARAK BELİRLEDİK"

Sivas Belediyespor Teknik Sorumlusu Özer Karataş ise son iki sezondur play-off oynadıklarına dikkati çekerek, "Bu süreci en iyi şekilde değerlendirip ilk rakibimizi elemek sonrasında final oynayıp, kupayı bu memlekete getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunu başaracak güçte olduklarına işaret eden Karataş, şunları kaydetti:

"Afjet Afyonspor maçını kazanmak istiyoruz. Hedefimizi final olarak belirledik, rakibimizin kim olduğu bizim için önemli değil. Çıkıp güzel oyunumuzu sergileyeceğiz ve taraftarımıza bu mutluluğu yaşatacağız. Hedefimiz final oynamak, sadece bir hedefimiz var ve biz buna odaklandık. İnşallah camiamızı sevindireceğiz."

"TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Takım kaptanı Nuri Melih Mursal da hedefe ulaşma noktasında takım arkadaşlarına güveninin tam olduğunu vurguladı.

Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performanslarıyla iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini belirten Melih, "Afjet Afyonspor karşılaşması zorlu bir maç olacak. Buradan avantajlı bir skorla ayrılmak ve deplasmanda da iyi futbol oynayıp turu atlamak istiyoruz. İnşallah yolun sonu da şampiyonluk olur." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor play-off çeyrek final ilk maçı, yarın saat 16.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak.