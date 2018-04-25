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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Fethiyespor'da Anıl Taşdemir üzüntüsü

    Fethiyesporda Anıl üzüntüsü
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek rakibi Nazilli Belediyespor'un da kazanmasıyla kümede kalışını resmen ilan edemeyen 'da orta saha sezonu kapattı.

    Bandırmaspor karşılaşmasında aşil tendonundan sakatlanan deneyimli futbolcu ameliyat oldu. Anıl'ın gelecek sezonun başında çalışmalara başlayacağı bildirildi. Öte yandan pazar günü küme düşmesi kesinleşen Karşıyaka'ya konuk olacak , rakibinden 1 puan alsa dahi bitime 1 maç kala lige resmen tutunacak. Nazilli'nin puan kaybı halinde Fethiye'yi mağlubiyet bile ligde tutacak. Teknik direktör Levent Eriş, "Anıl'ın sakatlığı bizi üzdü. Ancak şartlar ne olursa olsun Karşıyaka müsabakasına en iyi şekilde çıkacağız. İzmir'de kazanıp evimize mutlu döneceğiz" dedi.

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