Bucasporu korkutan tablo

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma yolunda pazar günü Kastamonuspor 1966 ile hayati önem taşıyan maçta karşı karşıya gelecek Bucaspor'un deplasman karnesi taraftarı endişelendiriyor.

Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 16 dış saha müsabakasında sadece 2 galibiyet alabildi. Bu karşılaşmaların 11'ini kaybeden İzmir temsilcisi 3 kez de eşitliği bozamadı. Bucaspor son 15 deplasman maçında sadece küme düşmesi aylar önce kesinleşen Mersin İdmanyurdu'nu yenebildi.

Ligin 2'nci haftasında konuk olduğu Eyüpspor engelini aşan Bucaspor, Kocaeli Birlikspor, Amed Sportif ve Keçiörengücü ile berabere kaldı. Sarıyer, İnegölspor, Sancaktepe, Afyonspor, Menemen Bld, Etimesgut, Hatayspor, Tokatspor, Sivas Bld, Tuzlaspor ve Bodrumspor maçlarını puansız tamamlayan İzmir ekibi kalesinde 37 gol gördü. Teknik direktör Yüskel Kepoğlu, Kastamonu'yu yenmekten başka çarelerinin olmadığını belirterek, "Kader maçına çıkıyoruz, kazanacağız" dedi.