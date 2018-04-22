Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba maç izledi

Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunduğu Şanlıurfa'da, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile Gümüşhanespor arasındaki maçı izlemek üzere 11 Nisan Stadyumu'na geldi.

Stadyum önünde Şanlıurfaspor taraftarlarıyla sohbet eden Bakan Fakıbaba, daha sonra ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Grupta şampiyonluk mücadelesi veren iki takım arasındaki maç, konuk ekibin uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 sona erdi.

Fakıbaba'ya Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile bazı yetkililer de eşlik etti.