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    22 Nisan 2018, Pazar

    TFF 2. LİG

    Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba maç izledi

    Bakan Fakıbaba maç izledi
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı , ekiplerinden ile arasındaki maçı stadyumda izledi.

    Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunduğu Şanlıurfa'da, ekiplerinden ile arasındaki maçı izlemek üzere 11 Nisan Stadyumu'na geldi.

    Stadyum önünde Şanlıurfaspor taraftarlarıyla sohbet eden Bakan Fakıbaba, daha sonra ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

    Grupta şampiyonluk mücadelesi veren iki takım arasındaki maç, konuk ekibin uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 sona erdi.

    Fakıbaba'ya Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile bazı yetkililer de eşlik etti.



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