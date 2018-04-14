;
    14 Nisan 2018, Cumartesi

    TFF 2. LİG

    İzmir ekibi Karşıyaka küme düştü

    İzmir ekibi Karşıyaka küme düştü
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 14.04.2018

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve bu sezon ekonomik sorunlar nedeniyle 6 puanı silinen Karşıyaka 3. lige düştü.

    TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Karşıyaka rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 31. haftayı mağlubiyetle kapatan Türk futbolunun köklü takımlarından Karşıyaka'nın 3. lige düşmesi kesinleşti.

    Türk futbolunun köklü takımlarından Karşıyaka daha önce 7 sezon 3. ligde mücadele etmişti. 1973-1980 yılları arasında 3. ligde mücadele eden Karşıyaka, 8. kez 3. ligde mücadele edecek. Süper Lig'de ise tam 16 sezon mücadele eden İzmir temsilcisi 1. ligde 33, 2. ligde ise 3 sezon mücadele etti. 2. ligdeki 4. yılında ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren ve 6 puanı silinen Karşıyaka'da maçın ardından taraftarlar ve futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

    .

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TFF 2. LİG HABERLERİ
    Karşıyakanın gözdesi Doğukan Karşıyaka'nın gözdesi Doğukan
    “Bu şehir artık alevlenmeli” “Bu şehir artık alevlenmeli”
    Altayda Töraydının büyük heyecanı Altay'da Töraydın'ın büyük heyecanı
    BİZE ULAŞIN