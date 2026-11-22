Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Muğlaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında heyecan, Batman Petrolspor-Muğlaspor karşılaşması ile devam etti. Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı. Batman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Gökhan Altıparmak ve 30. dakikada Pedrinho kaydetti. Bu sonuçla birlikte Batman Petrolspor, 27 puana yükselerek puan cetvelinde 4. sıraya yerleşti.

Son haftalarda puan almakta zorlanan Muğlaspor ise 18 puanda kaldı.