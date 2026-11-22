Trendyol 1. Lig'de lider Bursaspor, 15. hafta mücadelesinde Sivasspor'u ağırlayacak. Zirvedeki konumunu sağlamlaştırmak isteyen yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Sivasspor ise alt sıralardan kurtulabilmek için Bursa deplasmanından puanla dönmeye çalışacak.

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Bursaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında futbolseverlerin gözü Bursa'da oynanacak mücadelede olacak. Ligin zirvesinde yer alan Bursaspor, sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip kazanarak liderliğini sürdürmek isterken konuk takım zorlu deplasmanda puan arayacak.

BURSASPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

22 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BURSASPOR-SİVASSPOR HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.

BURSASPOR LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Bursaspor, geride kalan 14 haftada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, maç öncesinde lig sıralamasının zirvesinde bulunuyor.

Son haftalarda başarılı bir grafik ortaya koyan Bursaspor, Sivasspor karşısında da kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Taraftarının önünde oynayacak olan Bursa temsilcisi, saha avantajını değerlendirerek puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

SİVASSPOR DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Ekenler Beton Sivasspor, sezonun geride kalan bölümünde istediği sonuçları almakta zorlandı. 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 13 puanla 18. sırada bulunuyor.

Bursaspor karşısında zorlu bir sınava çıkacak olan Sivasspor, deplasmandan puanla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.

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