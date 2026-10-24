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Muğlaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan, 12. haftasında Muğlaspor-İstanbulspor maçı ile devam ediyor. Ev sahibi takım, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu sezon yalnızca 1 galibiyet alan konuk ekibin ise tek amacı küme düşme hattından uzaklaşmak. Peki Muğlaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Muğlaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Kendi seyircisinin desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçlayan ev sahibi ekip, bu sonuçla puan cetvelinde üst basamaklara tırmanmayı hedefliyor. Ligde geride kalan süreçte yalnızca 1 galibiyeti bulunan konuk İstanbulspor'un ise bu mücadeledeki en büyük arzusu tehlikeli hattan uzaklaşmak. Futbolseverlerin merakla araştırdığı Muğlaspor-İstanbulspor karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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MUĞLASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Muğlaspor-İstanbulspor maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Muğla Atatürk Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

MUĞLASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Muğlaspor-İstanbulspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

#Muğlaspor #İstanbulspor
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