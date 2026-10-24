Muğlaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan, 12. haftasında Muğlaspor-İstanbulspor maçı ile devam ediyor. Ev sahibi takım, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu sezon yalnızca 1 galibiyet alan konuk ekibin ise tek amacı küme düşme hattından uzaklaşmak. Peki Muğlaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.